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СМИ: тысячи онкобольных украинцев уезжают в Донбасс за помощью 

Ura.Ru 51 минуту назад
Тысячи онкобольных украинцев уезжают в Донбасс за помощью
Фото: Ura.Ru
Почти двадцать тысяч онкобольных украинцев не могут получить помощь у себя дома, поэтому вынуждены уезжать на лечение в Луганскую народную республику. Об этом народный депутат Сергей Шахов рассказал на пленарном заседании рады.
По его словам, речь, в частности, идет о жителях подконтрольной Киеву Луганщины, где нет больниц и врачей, способных оказать больным помощь. Медучреждение закрыто на ремонт, а врачей разогнали по домам, уточнил депутат. «18 тысяч онкобольных сегодня не получают помощь, в моей приёмной каждый месяц прибавляется по 40 людей, заболевших раком», — приводит «Царьград» слова Шахова.
По данным ЕАDaily, приехавшие в Луганск украинцы получают медицинскую помощь в рамках Программы воссоединения народа Донбасса, которая работает на территории Луганской и Донецкой народных республик.
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Теги:
В мире , Украина , Сергей Шахов , Царьград ТВ
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