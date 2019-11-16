СМИ: тысячи онкобольных украинцев уезжают в Донбасс за помощью

Почти двадцать тысяч онкобольных украинцев не могут получить помощь у себя дома, поэтому вынуждены уезжать на лечение в Луганскую народную республику. Об этом народный депутат Сергей Шахов рассказал на пленарном заседании рады.

По его словам, речь, в частности, идет о жителях подконтрольной Киеву Луганщины, где нет больниц и врачей, способных оказать больным помощь. Медучреждение закрыто на ремонт, а врачей разогнали по домам, уточнил депутат. «18 тысяч онкобольных сегодня не получают помощь, в моей приёмной каждый месяц прибавляется по 40 людей, заболевших раком», — приводит «Царьград» слова Шахова.

По данным ЕАDaily, приехавшие в Луганск украинцы получают медицинскую помощь в рамках Программы воссоединения народа Донбасса, которая работает на территории Луганской и Донецкой народных республик.