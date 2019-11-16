Трамп не послушал советников при беседе с Зеленским

Politico: Трамп пренебрег советами поднять тему коррупции на Украине в беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пренебрег советами своих помощников по национальной безопасности затронуть вопрос о коррупции на Украине во время состоявшегося в апреле телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским . Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, Совет национальной безопасности (СНБ) США подготовил для американского лидера список рекомендуемых тем, которые можно было бы обсудить в ходе беседы. "21 апреля 2019 года президент Трамп не стал поднимать вопрос о коррупции во время разговора с избранным президентом Зеленским, несмотря на рекомендацию СНБ сделать это и наличие конкретных тезисов для обсуждения, которые были включены в материалы [проведенного для Трампа] брифинга, посвященные этой важной теме", — подчеркнул источник газеты.

При этом в апрельском заявлении Белого дома по итогам телефонных переговоров отмечалось, что Трамп "выразил свою приверженность" работе с Зеленским над "укреплением демократии, повышением благосостояния и искоренением коррупции" на Украине. В обнародованной в пятницу стенограмме беседы тема коррупции отсутствовала. Как пояснил источник Politico, заявления Белого дома по итогам телефонных контактов в большинстве случаев составляются в соответствии с подготовленными помощниками президента темами для обсуждения. В связи с тем, что разговор состоялся в воскресенье, ответственные лица не были проинформированы о том, что глава вашингтонской администрации не затрагивал тему коррупции.

Республиканцы неоднократно заявляли, что Трампа глубоко волнует коррупция на Украине и именно поэтому во время июльской телефонной беседы он говорил с Зеленским о расследовании деятельности в его стране сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена

В США разгорелся скандал вокруг этого разговора глав двух государств. Он стал предлогом для объявления Палатой представителей Конгресса, контролируемой демократами, о начале процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают демократы, Трамп пытался убедить Зеленского начать разбирательство по поводу деятельности на Украине Байдена и его сына в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, действующий глава американской администрации, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по дискредитации Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Президент Украины заявил, что Трамп не оказывал на него давления.