Йованович отвергла передачу «списка неприкасаемых»

Йованович отвергла данные о передаче «списка неприкасаемых» Луценко

Бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что никогда не говорила и не передавала украинским чиновникам "список неприкасаемых". Об этом сообщает The New York Times.

Таким образом, Йованович вновь опровергла слова экс-генпрокурора Юрия Луценко о существовании списка "неприкасаемых".

Она назвала такое обвинение в свой адрес сфабрикованным. Также она отметила, что Луценко, который рассказал о списке, позже признал, что его никогда не существовало.

По ее словам, она никогда не говорила ни Луценко, ни другим украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать в судебном порядке.