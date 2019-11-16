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Оружие

Йованович отвергла данные о передаче «списка неприкасаемых» Луценко 

Газета.Ru 1 час назад
Йованович отвергла передачу «списка неприкасаемых»
Фото: РИА Новости
Бывший американский посол в Киеве Мари Йованович заявила, что никогда не говорила и не передавала украинским чиновникам "список неприкасаемых". Об этом сообщает The New York Times.
Таким образом, Йованович вновь опровергла слова экс-генпрокурора Юрия Луценко о существовании списка "неприкасаемых".
Она назвала такое обвинение в свой адрес сфабрикованным. Также она отметила, что Луценко, который рассказал о списке, позже признал, что его никогда не существовало.
По ее словам, она никогда не говорила ни Луценко, ни другим украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать в судебном порядке.
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Теги:
В мире , Украина , Юрий Луценко , Мари Йованович , Киев
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