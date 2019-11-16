Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Установлена личность раненного пограничником США россиянина
Установлена личность раненного пограничником США россиянина
Происшествия
США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400
США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400
Оружие
"Подал заявление на паспорт РФ — продал душу"
"Подал заявление на паспорт РФ — продал душу"
В мире
Преподаватель МГУ выпил "Крота" и попал в реанимацию
Преподаватель МГУ выпил "Крота" и попал в реанимацию
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ в центре Сантьяго 

РИА Новости + ещё 1 34 минуты назад
Полиция применила слезоточивый газ в Сантьяго
Фото: Reuters
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в центре Сантьяго, но люди не расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на площади Италии, излюбленном месте для протестов, находится несколько сотен человек, почти все они хорошо экипированы — на них маски, респираторы. Манифестация носит мирный характер.
Молодые люди разбиваются на группы, танцуют, бьют в барабаны.
На подступах к площади демонстранты начали поджигать мусор и ветки деревьев, во многих местах виден черный дым от костров.
По сравнению с ситуацией, которую корреспондент РИА Новости наблюдал три недели назад, можно сказать, что на манифестациях улучшился "сервис" — по дороге к площади Италии почти на каждом шагу продают специальные средства для борьбы с последствиями слезоточивого газа, лимонный сок, которым советуют протирать кожу, защитные маски, воду.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове "Голос дрожит": подруга убитой Ещенко выложила переписку с ней о Соколове
Комментарии 
Теги:
В мире , Происшествия , АТЭС , РИА Новости , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлена личность раненного пограничником США россиянина
Установлена личность раненного пограничником США россиянина 26
США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400
США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400 1
«Подал заявление на паспорт РФ — продал душу»
«Подал заявление на паспорт РФ — продал душу» 75
Преподаватель МГУ выпил «Крота» и попал в реанимацию
Преподаватель МГУ выпил «Крота» и попал в реанимацию 86
Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидении
Пригожин оценил планы Бузовой поехать на Евровидении
Видео
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
01:36
Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе
В мире
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение