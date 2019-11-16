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В Париже ввели ограничения движения общественного транспорта из-за планируемых протестов 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
В Париже ограничили работу ОТ из-за «желтых жилетов»
Фото: РИА Новости
Власти распорядились ограничить работу общественного транспорта в Париже по причине ожидающихся в субботу манифестаций "желтых жилетов". Об этом сообщило Парижское автономное управление транспорта (RATP).
"В субботу, 16 ноября, по приказу префектуры полиции по причине манифестаций ограничено движение транспорта с 7:00 (9:00 мск — прим. ТАСС)", — отметили в управлении. Согласно данным, опубликованным на сайте организации, ограничение работы коснется 16 линий метро. В частности, будут закрыты станции в районе Елисейских Полей и расположенного рядом Елисейского дворца, площади Шарля де Голля, на которой находится Триумфальная арка, в кварталах Сената, Национального собрания, Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра) и собора Парижской Богоматери.
Помимо метро ограничения введены на более чем 60 автобусных маршрутах. "Некоторые автобусные маршруты будут отменены или изменены", — пояснили в RATP. Власти также распорядились перекрыть несколько станций проходящей через город электрички RER.
Некоторые ограничения будут действовать и в воскресенье. В основном они коснутся перекрытия станций метро и RER.
По данным источников Agence France-Presse, полиция ожидает, что в город вместе с манифестантами в субботу на юбилей движения, которое провело первые акции протеста 17 ноября 2018 года, могут прибыть 200-300 радикалов, плюс 100-200 человек из крайне левых французских группировок. О намерении участвовать в акции протеста на Елисейских Полях заявили в социальных сетях более 5 тыс. человек. Еще около 7 тыс. высказали свою заинтересованность участвовать в дне протеста в столице.
Всего в стране "желтые жилеты" намерены провести не менее двух сотен акций, в том числе в таких крупных городах, как Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант и Тулуза.
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Теги:
В мире , Европа , протесты Франция , ИТАР-ТАСС
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