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Шоу-бизнес

Мигранты отказались размещаться в греческом монастыре 

РИА Новости 58 минут назад
Мигранты отказались размещаться в греческом монастыре
Фото: © AP Photo / Petros Giannakouris
Группа мигрантов в Греции отказалась оставаться в Порецком монастыре на Пелопоннесе, заявив, что их не устраивают условия, сообщает местное издание kalavrytanews.com.
Митрополит Илийский Герман предложил разместить мигрантов из переполненного центра приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа на острове Лесбос в пустующем монастыре.
Мигранты, в основном женщин с детьми и подростки из Сомали, Судана, Конго, Ирака и несколько человек из Сирии, через несколько минут ушли из монастыря и сели в доставившие их автобусы, заявив, что в монастыре холодно и он находится на расстоянии от населенных пунктов. "Лучше в Мориа", — сказали беженцы.
Собравшиеся жители двух деревень, которые протестовали против решения митрополита Илийского приютить мигрантов в православном монастыре, были удивлены, когда увидели возвращающихся в автобусы через несколько минут людей, пишет издание, которое опубликовало и видео.
В монастыре остались пять женщин — три из Сирии и две из Ирака с четырьмя маленькими детьми. Остальные уехали в неизвестном направлении, говорится в сообщении.
По данным европейского пограничного агентства Frontex, за десять месяцев 2019 года поток мигрантов с побережья Турции на греческие острова увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — прибыли 63 тысячи человек.
Лагеря на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их с островов и отправить в Европу. Властям все труднее найти места для мигрантов и беженцев.
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Теги:
В мире , Греция , Ирак , Конго , Сирия , Сомали , Судан
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