Бурков оставлен под арестом до суда в США

Федеральный суд в Александрии оставил под арестом экстрадированного из Израиля Алексея Буркова. Соответствующее решение огласил председательствующий на процессе судья Джон Андерсон. Он отметил, что пересмотрит его, если обстоятельства изменятся. Следующее заседание назначено на 22 ноября, сообщает ТАСС.
Россиянину грозит до восьмидесяти лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам. Его обвиняют в махинациях с кредитными картами, мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Ущерб от его действий оценивается в двадцать миллионов долларов. Буркова арестовали в Израиле в 2015 году. 11 ноября суд страны отклонил апелляцию адвокатов гражданина России на его экстрадицию в США.