Бурков оставлен под арестом до суда в США

Кибермошенник Бурков оставлен под арестом до суда

Федеральный суд в Александрии оставил под арестом экстрадированного из Израиля Алексея Буркова. Соответствующее решение огласил председательствующий на процессе судья Джон Андерсон . Он отметил, что пересмотрит его, если обстоятельства изменятся. Следующее заседание назначено на 22 ноября, сообщает ТАСС.

Россиянину грозит до восьмидесяти лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам. Его обвиняют в махинациях с кредитными картами, мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Ущерб от его действий оценивается в двадцать миллионов долларов. Буркова арестовали в Израиле в 2015 году. 11 ноября суд страны отклонил апелляцию адвокатов гражданина России на его экстрадицию в США.