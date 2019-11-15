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Боливия объявила о выходе из социалистического альянса 

Парламентская газета + ещё 5 1 час назад
Боливия выходит из социалистического альянса
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), сообщает в пятницу издание Erbol.
«Мы вышли из ALBA, поэтому это его (министра иностранных дел правительства Эво Моралеса Диего Пари, который отказался уходить в отставку — прим. ред.) план действий в Никарагуа. Этот сценарий ALBA нас совсем не интересует», — сказала дипломат.
Боливарианский альянс народов Америки — социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В его состав входят Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. Цель объединения — экономическая интеграция и совместное развитие её участников на основе социализма и коллективной защиты независимости.
Накануне также сообщалось, что новое правительство Боливии признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Хуан Гуайдо , Эво Моралес , Боливия
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