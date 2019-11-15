Боливия выходит из социалистического альянса

Боливия объявила о выходе из социалистического альянса

Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), сообщает в пятницу издание Erbol.

«Мы вышли из ALBA, поэтому это его (министра иностранных дел правительства Эво Моралеса Диего Пари, который отказался уходить в отставку — прим. ред.) план действий в Никарагуа. Этот сценарий ALBA нас совсем не интересует», — сказала дипломат.

Боливарианский альянс народов Америки — социалистический альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В его состав входят Венесуэла, Куба, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. Цель объединения — экономическая интеграция и совместное развитие её участников на основе социализма и коллективной защиты независимости.