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Украина

Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки»
Фото: РИА Новости
В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры Франции, Германии, Украины и России проведут встречу в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.
"Мы можем подтвердить, что саммит в так называемом нормандском формате (Германия, Франция, Украина и Россия) должен состояться 9 декабря в Париже и канцлер примет в нем участие", — заявили РИА Новости в ведомстве.
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Теги:
В мире , Ангела Меркель , РИА Новости , Bloomberg , Германия
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