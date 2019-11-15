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Происшествия

Задержанный на Украине боевик ИГ разыскивался по линии Интерпола 

ТАСС + ещё 25 1 час назад
Розыск Интерпола: что известно о задержанном лидере ИГ
Фото: РИА Новости
Один из главарей группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по прозвищу Аль Бара Шишани, которого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве, является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.
"Служба безопасности Украины в сотрудничестве со Службой государственной безопасности Грузии по обвинению в участии в террористической организации задержала в городе Киеве гражданина Грузии Цезаря Тохосашвили, который разыскивался по красному циркуляру Интерпола (международный ордер на арест — прим. ТАСС). В результате проведенных следственных мероприятий СГБ удалось установить, что в 2014 году Цезарь Тохосашвили отправился в Сирийскую Арабскую Республику и стал участвовать в боях против правительственных сил. Следствие установило, что в 2015 году Цезарь Тохосашвили стал членом террористической организации "Исламское государство", — указывается в документе.
По данным СГБ Грузии, Тохосашвили был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как "военный министр" ИГ Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии. Тбилисский городской суд 6 ноября заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.
Ранее в пятницу о его задержании сообщила СБУ. Она проинформировала, что преступник был схвачен в Киевской области возле частного дома, где проживал. Украинская сторона заявила, что Аль Бара Шишани с 2012 года командовал одним из отрядов ИГ в сирийской провинции Латакия.
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Теги:
В мире , Происшествия , СБУ , Исламское государство , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Киев
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