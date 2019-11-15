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Германия оценила данные следствия по делу MH17 с упоминанием Шойгу и Бортникова 

Lenta.ru + ещё 1 20 минут назад
В Германии считают серьезными последние заявления Совместной следственной группы (ССГ, JIT) по расследованию крушения «Боинга» над Донбассом в 2014 году. Об этом заявила на брифинге 15 ноября представитель МИД страны Мария Адебар, сообщает ТАСС.
По ее словам, вклад ССГ позволяет выяснить причины крушения самолета.
«Мы едины во мнении с правительством Нидерландов и правительствами других стран в том, что должно быть проведено расследование против лиц, ответственных за это преступление, (…) они должны быть привлечены к ответу», — подчеркнула Адебар.
Берлин также призвал Москву активно сотрудничать в расследовании.
14 ноября Совместная следственная группа обратилась к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о крушении «Боинга». Следствие хочет выяснить, была ли связь между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и высокопоставленными российскими чиновниками. Кроме того, опубликованы расшифровки телефонных разговоров, в которых упоминаются министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента России Владислав Сурков.
В МИД России заявили, что Москва всегда готова оказывать содействие в поисках правды, однако данные ССГ «подогнаны» под заранее вынесенный вердикт.
ССГ была создана для выяснения обстоятельств крушения «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines. 17 июля 2014 года самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года. Россия отрицает обвинения.
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Теги:
В мире , Сергей Шойгу , Владислав Сурков , Мария Адебар , Александр Бортников , ФСБ , МИД , ИТАР-ТАСС , Германия , Нидерланды
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