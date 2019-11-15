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Экстренно госпитализирован Аарон Картер 

Газета.Ru 1 час назад
Экстренно госпитализирован Аарон Картер
Фото: aaroncarter/instagram.com
Певец Аарон Картер был госпитализирован из-за критической потери веса, передает TMZ. Утверждается, что его вес на момент госпитализации составлял 52 килограмма.
Его мать Джейн опубликовала в Instagram артиста фотографию, на которой Картер спит в больничной кровати.
"Мамочка позаботится о тебе", — подписала она кадр.
В Twitter артиста она объяснила, что теперь займется социальными сетями сына, пока он восстанавливается.
Несколько месяцев назад брат Аарона, солист Backstreet Boys Ник Картер, выписал охранный ордер в отношении брата. Это произошло после того, как Аарон Картер обвинил Ника в нескольких изнасилованиях, а до этого Ник заявил в полицию, что Аарон якобы хочет убить его беременную жену.
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Теги:
В мире , Аарон Картер
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