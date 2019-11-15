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Названа причина смерти основателя «Белых касок» 

Lenta.ru 1 час назад
Названа причина смерти основателя «Белых касок»
Фото: AP
Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, по предварительным данным, было самоубийство. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции сообщает РИА Новости.
14 ноября президент Сирии Башар Асад высказал предположение о том, что за смертью Ле Мезюрье стоят западные спецслужбы во главе с ЦРУ.
Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мертвым рядом с его домом в Стамбуле 11 ноября. Издание The Independent обратило внимание на то, что за несколько дней до этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова публично назвала Ле Мезюрье британским шпионом и указала на его связи с террористическими организациями.
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Теги:
В мире , Башар Асад , Мария Захарова , МИД , ЦРУ , РИА Новости , Турция
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