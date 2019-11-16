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Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади
Фото: AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие власти задержали 25 родственников уничтоженного главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу-Бакра Аль-Багдади, сообщает Генпрокуратура Турции.
Операции прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ*.
"Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации", — уточнили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что 21 родственник главаря ИГ*, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.
О ликвидации аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американский спецназ провел спецоперацию в сирийской провинции Идлиб. При этом террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".
Позже сообщалось, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Исламское государство , Кыршехир , Турция
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