Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади

Операции прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ*.

"Всего было задержано 25 человек: 11 — в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, трое — в Орду и шесть — в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации", — уточнили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что 21 родственник главаря ИГ*, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.

О ликвидации аль-Багдади 27 октября объявил президент США Дональд Трамп . По его словам, американский спецназ провел спецоперацию в сирийской провинции Идлиб. При этом террорист взорвал пояс смертника, тем не менее его удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже сообщалось, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.

*Террористическая организация, запрещенная в России.