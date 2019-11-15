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Украина откажет россиянам в двойном гражданстве 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Украина откажет россиянам в двойном гражданстве
Фото: РИА Новости
Законопроект, разрешающий наличие нескольких гражданств на Украине, не будет распространяться на россиян. Об этом в интервью изданию «Сегодня» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар.
По его словам, российское гражданство «не может быть предметом регулирования этого закона». Невозможность сохранить российский паспорт при получении украинского Бондар назвал «предохранителем».
Также Бондар напомнил, что всем желающим получить украинский паспорт будет необходимо доказать знание украинского языка и принести присягу на верность Украине.
В октябре стало известно, что МИД Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Главной целью законопроекта назвали сохранение связей между украинским государством и покинувшими его гражданами.
В июле президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства. По его идее, получить гражданство Украины должны быть способны этнические украинцы из «дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины». Кроме того, на украинский паспорт могут рассчитывать люди, которые сталкиваются с нарушением прав и свобод в родных странах.
Украинское законодательство запрещает двойное гражданство. Согласно конституции страны, а также статьям 2 и 19 закона о гражданстве, на Украине действует единое гражданство. При этом в стране отсутствует механизм уведомления о получении гражданства другой страны. На практике запрет работает таким образом, что люди с двойным гражданством рассматриваются законом исключительно как граждане Украины.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , МИД
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