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МВД Франции готовится к крупной акции протеста «жёлтых жилетов» 

News.ru + ещё 1 51 минуту назад
Франция готовится к крупной акции «желтых жилетов»
Фото: globallookpress.com
МВД Франции мобилизует силы и готовится к крупной акции «жёлтых жилетов», которая пройдёт в ночь с субботы на воскресенье. Радикалы планируют провести «жёлтую ночь» и проникнуть в свободные от манифестаций зоны. Об этом сообщает ТАСС.
В Париже будут работать не меньше 2,5 тысяч жандармов и полицейских из спецподразделений, планируется, что к ним присоединяться несколько тысяч муниципальных представителей правоохранительных органов, передает ТАСС данные телеканала BFM. Однако, МВД Франции отказывается называть точное количество сотрудников полиции, так как опасаются, что участники акций могут воспользоваться этими данными и спланировать свои действия заранее.
Известно то, что многие полицейские перебрасываются из других регионов, а отпуска и отгулы всех полицейских были досрочно закончены на время проведения акции.
«Жёлтые жилеты» официально получили разрешение от префектуры на три крупные манифестации. Префектура полиции Парижа назначила несколько зон, в которых запрещены какие-либо манифестации.
Ранее News.ru писал о том, что полиция Франции задержала 12 участников манифестации «жёлтых жилетов» при наведении порядка в Монпелье. Ранения получили шесть полицейских, а у одного из задержанных нашли пистолет. Манифестация уже через два часа переросла в беспорядки.
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Теги:
В мире , Европа , протесты Франция , Транспортный налог , МВД , ИТАР-ТАСС , Франция
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