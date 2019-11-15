Украина возобновила работу КПП на границе с Крымом

Украина возобновила работу всех КПП на границе с Крымом

Контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом после строительных работ снова открыли для пользования.

Украинские власти возобновили работу всех пунктов пропуска на границе с Крымом. КПП «Каланчак» и «Чонгар» на границе Херсонской области и полуострова снова открыты, сообщили в пресс-службе государственной погранслужбы Украины.

«Контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 (13.00 мск) 15 ноября 2019 года», — отмечается в сообщении.

Кроме того, контрольные операции будут проводиться уже в реконструированном КПВВ «Чонгар» с 12.00 (13.00 мск) 15 ноября. КПП «Чаплинка» работает в штатном режиме.

В пресс-службе Погрануправления (ПУ) ФСБ по региону сообщили ТАСС, с 7 ноября пропуск лиц и транспортных средств через госграницу РФ через МАПП «Армянск» не осуществлялся. Спустя неделю, 15 ноября, «в 13.10 мск со стороны Украины появился первый пешеход, а в 13.30 первый автомобиль заехал в пункт пропуска "Армянск"», уточнили в ведомства.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что в 2019 году в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма через границу было пропущено около 2 млн 420 тысяч лиц.