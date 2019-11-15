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Украина возобновила работу всех КПП на границе с Крымом 

ТК «Звезда» + ещё 1 35 минут назад
Украина возобновила работу КПП на границе с Крымом
Фото: dpsu.gov.ua
Контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом после строительных работ снова открыли для пользования.
Украинские власти возобновили работу всех пунктов пропуска на границе с Крымом. КПП «Каланчак» и «Чонгар» на границе Херсонской области и полуострова снова открыты, сообщили в пресс-службе государственной погранслужбы Украины.
«Контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 (13.00 мск) 15 ноября 2019 года», — отмечается в сообщении.
Кроме того, контрольные операции будут проводиться уже в реконструированном КПВВ «Чонгар» с 12.00 (13.00 мск) 15 ноября. КПП «Чаплинка» работает в штатном режиме.
В пресс-службе Погрануправления (ПУ) ФСБ по региону сообщили ТАСС, с 7 ноября пропуск лиц и транспортных средств через госграницу РФ через МАПП «Армянск» не осуществлялся. Спустя неделю, 15 ноября, «в 13.10 мск со стороны Украины появился первый пешеход, а в 13.30 первый автомобиль заехал в пункт пропуска "Армянск"», уточнили в ведомства.
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что в 2019 году в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма через границу было пропущено около 2 млн 420 тысяч лиц.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Украина , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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