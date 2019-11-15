Хитрый план: чем пахнут американские «молекулы свободы»

Чем пахнут «молекулы свободы». Как США хотят увеличить свое влияние в Европе

На Западе, Украине и в России активно обсуждают недавние события вокруг газопровода «Северный поток-2», грядущие проблемы и перспективы его запуска

Две недели назад Датское энергетическое агентство разрешило строительство участка трубопровода «СП-2» на своем континентальном шельфе.

В среду, 13 ноября, германский бундестаг поддержал законопроект о внесении изменений в закон об энергетике, которые позволяют вывести часть «СП-2» из-под правил ЕС , препятствующих завершению строительства и запуску второй очереди балтийской «трубы».

Парламентарии от ХДС/ХСС и СДПГ намерены привязать его к дате сроков инвестиций, а не к факту завершения строительства. Таким образом, вопрос ограничений относительно второй очереди газопровода планируется решать в Берлине, а не в Брюсселе

Пока же реальную прибыль получают политики, консультанты и юристы, занимающиеся словесной эквилибристикой и законотворческой казуистикой, тормозя или, наоборот, лоббируя этот серьезный проект.

Пока нет СП-2, вопрос с транзитом остается открытым

На кону стоят хорошие деньги: 9,5 миллиарда евро. Строительство пополам финансируют российский «Газпром» и пять европейских компаний: немецкие Wintershall и Uniper, англо-нидерландская Shell , французская Engie и австрийская OMV.

Румынии, Чехии, У «младоевропейцев» идея русского трубопровода, идущего в обход и направляющего транзитные платежи мимо кассы Украины и некоторых других стран Восточной Европы, с самого начала восторга не вызвала. Власти Украины, Польши Словакии и прибалтийских стран посчитали новую «трубу» неправильной и представляющей угрозу для энергетической безопасности Европы.

При этом, несмотря на рекордные запасы газа в хранилищах Украины, зимой 2019-2020 гг. по-прежнему существуют риски отключения городов от тепла, рассказал украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский

«Вопрос не в количестве газа в хранилищах, а в том, как его доставить всем украинским потребителям в случае, если Киев и Москва не подпишут газовый контракт. На этот вопрос пока ни у кого нет ответа», — уточнил специалист.

Молекулы свободы

Наблюдатели отмечают, что нынешнее десятилетнее «великое газовое противостояние» в водах Балтики проходит при активном участии и под заботливым патронажем Вашингтона. Как известно, в США уже работают три экспортных завода сжиженного природного газа, в то время как в первом квартале прошлого года был всего один. Еще три находятся на стадии ввода в эксплуатацию, а два строятся на восточном побережье.

Мощность действующих СПГ-терминалов превышает 40 млрд кубометров, а вместе со сдающимися и строящимися объектами вырастет к 2025 году до 130 млрд кубов. Соответственно нужен рынок сбыта, желательно там, где обитают богатые и послушные потребители.

Конечно, основным потребителем сжиженного газа будет Европа. Однако в ней есть русские, которые занимают более трети этого вкусного рынка. Не беда, решили в Вашингтоне, серьезным игрокам надо всё объяснить, а новичкам ЕС — просто дать команду.

Стремление американских чиновников навязать европейцам собственный СПГ иногда принимало гротескные формы. Выступая на недавней конференции по чистой энергии, заместитель министра энергетики США Марк Менезес заявил, что увеличение экспорта американского СПГ имеет «решающее значение для распространения свободного газа по всему миру», ведь так тогда везде будет «более чистый воздух».

Усугубил его коллега, помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Винберг.

«Для поддержки энергетической безопасности союзников США… нужно позволить молекулам американской свободы распространяться по всему миру», — подчеркнул он.

Но Дания снимает вето, Германия упорно не желает менять газпромовскую иглу на американскую хотя бы потому, что у русских газ дешевле. И американские специалисты начинают признавать, что «СП-2» не остановить и трубопровод можно считать уже законченным.

Хитрый план американцев

Старший научный сотрудник института Брукингса Стивен Пайфер по этому поводу написал, что конгресс США еще может сделать российско-украинский договор о транзите газа более выгодным для Киева, — за счет России, конечно.

Конгресс уже давно думает о введении санкций, пытаясь заблокировать строительство «СП-2». К сожалению, конгрессмены слишком долго размышляли, и в итоге время вышло. 85% трубопровода уже построено, и его не остановят новые санкции конгресса, направленные против компаний, участвующих в его сооружении. Более того, санкции станут новым яблоком раздора между Соединенными Штатами и Европой.

Конгресс может поступить умнее и хитрее, считает аналитик. Российский «Газпром» перекачивает большие объемы газа через Украину в страны Европы. В 2018 году они составили 87 млрд кубометров. Транзитный контракт истекает в конце 2019 года, и украинцам хочется заключить новый долгосрочный договор, хорошо бы на 10 лет.

Российская сторона предлагает соглашение всего на один год, полагая, что в 2020 году будут задействованы «СП-2» и «Турецкий поток». Их пропускная способность составит 71 млрд кубометров, и большая часть газа пойдет в обход Украины, признает ученый.

Европейский Союз пытается оказать содействие в заключении нового соглашения между Москвой и Киевом о газовом транзите. Пока договориться не получается: у переговорщиков очень разные взгляды на срок действия нового контракта. При этом Россия требует, чтобы Украина отказалась от иска к «Газпрому» на 2,7 млрд долларов.

Комитеты в обеих палатах конгресса США подготовили проект закона о санкциях против компаний, участвующих в строительстве «СП-2», в частности, против тех фирм, которым принадлежат суда-трубоукладчики.

Но поскольку строительство трубопровода близко к завершению, а конгресс закон еще не принял, санкции в итоге станут наказанием для европейских компаний, однако проект не остановят.

Конгрессу будет трудно убедить Европу снизить свою зависимость от российского газа. В любом случае главный вопрос «СП-2» не в том, сколько газа Европа покупает у России, а в том, как Россия поставляет этот газ на европейские рынки.

Что касается второго момента, то конгресс в состоянии защитить газовый транзит через Украину. Ему следует внести поправку в закон, добавив положение об отмене санкций против участников строительства «Северного потока-2» в том случае, если между Киевом и Москвой будет подписан долгосрочный контракт о транзите, который обеспечит значительные потоки газа через Украину.

Это даст переговорщикам из ЕС и канцлеру Меркель дополнительный стимул для посредничества в переговорах о транзитном соглашении, которое принесет значительные доходы Киеву.

Конгресс должен внести соответствующие поправки в свой законопроект. Это позволит добиться неплохого результата, который обеспечит Украине материальные выгоды от сохранения транзита и позволит США избежать новых разногласий с Европой, подчеркивает автор.