Помилованы президентом: россиянам в Литве скостили срок

Два россиянина, осужденные за шпионаж, были помилованы президентом Литвы Гитанасом Науседой. Их освободили от отбывания остатка тюремного срока. Один из россиян обвинялся в вербовке литовцев, а второй — в сборе секретной информации. Российские граждане были приговорены к 10 годам заключения. Россия и Литва ранее договорились об обмене шпионами.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании российских граждан Николая Филипченко Сергея Моисеенко . Как сообщает сайт главы Литовской республики, осужденные за шпионаж россияне «освобождены от остатка срока наказания» — 10 и 10,5 лет тюрьмы соответственно.

Филипченко был задержан в 2015 году в транзитном поезде из Калининграда Белоруссию . Прокуратура Литвы утверждает, что он в составе организованной группы встречался с литовцами и вербовал их. Суд над Филипченко состоялся в конце лета 2017 года. Осужденный заявил, что не признает свою вину и не считает, что нанес какой-либо вред государству.

Заседания проходили в закрытом режиме. Защита Филипченко подавала апелляции об изменении меры пресечения, однако они удовлетворены не были.

Сергей Моисеенко был обвинен в шпионаже в 2014 году. При обыске у него нашли оружие и взрывчатку. Следствие заявляло, что он вместе с литовским гражданином Сергеем Пущиным собирал секретные сведения «в пользу российской разведки».

Пущин передал копии секретных документов министерства обороны Литвы, за что суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Из Литвы регулярно приходят сообщения о пойманных и осужденных «российских шпионах». Впрочем, в России литовцев также задерживают. В середине октября стало известно, что осужденные в Литве и России за шпионаж смогут вернуться в свои страны.

Литва передаст России Николая Филипченко, а Россия Литве — Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных на 12 лет. Кроме того, в процесс обмена включены также осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин. Окончательное решение было принято неделей ранее на заседании Государственного совета обороны, возглавляемого президентом Гитанасом Науседой. Переговоры между Вильнюсом и Москвой, как передают СМИ, длились не менее года.

Гражданина Литвы Арстидаса Тамошайтиса задержали в Москве с поличным при получении от россиянина некоего секретного документа. По данным ФСБ, иностранец признался, что является офицером второго департамента оперативных служб (военная разведка) министерства охраны края Литовской Республики.

В 2016 году в Калининградской области суд вынес приговор капитану 3-го ранга Евгению Матайтису за шпионаж в пользу Литвы, сообщили также в ФСБ

«Выполняя задания литовской военной разведки, Матайтис в течение шести лет осуществлял сбор и передачу за рубеж сведений военного характера, в том числе составляющих государственную тайну», — сказали в ведомстве.

В апреле 2019 года суд в Литве приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в «шпионаже» в пользу России жителя литовской Клайпеды. Гражданин Литвы Роман Шешель якобы передавал России информацию о стратегических объектах страны в клайпедском порту. При этом следствие утверждает, что Шешель собирал информацию для «российских спецслужб» с 2015 по 2017 год.

В феврале 2018 года в Литве задержали трех человек, подозреваемых в том, что они предавали спецслужбам России сведения о литовских военных и стратегических объектах.

Согласно имеющейся информации, двое из задержанных служили в армии Литвы, а третий работал в литовских Военно-воздушных силах. Еще в декабре правоохранительные органы Литвы начали расследование, в ходе которого были проведены десятки обысков и задержаны подозреваемые.

Стоит отметить, что новый литовский президент Гитанас Науседа выступает против «излишне жесткого» стиля общения с Россией. Еще будучи кандидатом на пост главы республики он заявлял: «Слишком жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом [Россией] в дипломатических, культурных и экономических отношениях».

При этом Науседа поддерживает более тесное сотрудничество с НАТО и Соединенными штатами Америки.

«Я хочу, чтобы США разместили от 1,5 до 3,5 тыс. военнослужащих в Литве. Еще одна важная вещь заключается в том, чтобы воздушная полиция НАТО стала защитой воздушного пространства. Также очень важно обеспечить общую безопасность границы ЕС», — отмечал он.

Москва неоднократно официально подчеркивала, что не стремится к агрессии в отношении прибалтийских республик, однако выступает против ущемления прав русскоязычных меньшинств.