Китай призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

Китай связывает нападение в Лондоне на министра юстиции Гонконга с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он призвал Лондон исправить свое ошибочное поведение и не вмешиваться в дела Гонконга.

Ранее стало известно, что министр юстиции Гонконга Тереза Чэн во время визита в Великобританию была окружена группой из нескольких десятков антикитайских активистов, недовольных тем, как власти специального административного района реагируют на протесты и какие меры принимают. Как сообщили в китайском посольстве, женщину толкнули на землю, в результате чего она получила травму руки. Министр, подвергшаяся нападению, обратилась в полицию Лондона, попросив правоохранителей Великобритании отнестись к этому делу серьезно и привлечь виновных к ответственности.

"Факты свидетельствуют, что участники антикитайских беспорядков являются опасными преступниками, чьи действия и поступки уже перешли границы закона и цивилизованности, такие открытые нападки на правительственных чиновников Гонконга должны быть остановлены и строго наказаны. Если с ними мириться и дальше, они не только серьезно подорвут стабильность и процветание Гонконга, но также нанесут серьезный ущерб и вред всему международному сообществу, включая Великобританию", — заявил дипломат.

По его словам, поражает то, что "это нападение произошло в Великобритании и имеет прямую связь с поведением некоторых британских политиков, которые искажают факты, тайно и открыто поощряют жестокое криминальное поведение, поощряют участников антикитайских беспорядков, которые нарушают порядок в Гонконге".

"Если британская сторона не изменит свое ошибочное поведение, продолжит подливать масло в огонь, в конечном счете ущерб будет нанесен их собственным интересам… Мы требуем, чтобы британская сторона незамедлительно провела тщательное расследование этого дела, задержала и наказала преступников, обеспечила личную безопасность китайских граждан, находящихся в Великобритании", — указал Гэн Шуан.

Он также призвал Великобританию "проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся Гонконга, не вмешиваться в дела Гонконга и другие внутренние дела Китая, не посылать ложных сигналов, не провоцировать и не подстрекать (протестующих)".