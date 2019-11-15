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Общество

МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга 

РИА Новости 52 минуты назад
Китай призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга
Фото: Reuters
Китай связывает нападение в Лондоне на министра юстиции Гонконга с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он призвал Лондон исправить свое ошибочное поведение и не вмешиваться в дела Гонконга.
Ранее стало известно, что министр юстиции Гонконга Тереза Чэн во время визита в Великобританию была окружена группой из нескольких десятков антикитайских активистов, недовольных тем, как власти специального административного района реагируют на протесты и какие меры принимают. Как сообщили в китайском посольстве, женщину толкнули на землю, в результате чего она получила травму руки. Министр, подвергшаяся нападению, обратилась в полицию Лондона, попросив правоохранителей Великобритании отнестись к этому делу серьезно и привлечь виновных к ответственности.
"Факты свидетельствуют, что участники антикитайских беспорядков являются опасными преступниками, чьи действия и поступки уже перешли границы закона и цивилизованности, такие открытые нападки на правительственных чиновников Гонконга должны быть остановлены и строго наказаны. Если с ними мириться и дальше, они не только серьезно подорвут стабильность и процветание Гонконга, но также нанесут серьезный ущерб и вред всему международному сообществу, включая Великобританию", — заявил дипломат.
По его словам, поражает то, что "это нападение произошло в Великобритании и имеет прямую связь с поведением некоторых британских политиков, которые искажают факты, тайно и открыто поощряют жестокое криминальное поведение, поощряют участников антикитайских беспорядков, которые нарушают порядок в Гонконге".
"Если британская сторона не изменит свое ошибочное поведение, продолжит подливать масло в огонь, в конечном счете ущерб будет нанесен их собственным интересам… Мы требуем, чтобы британская сторона незамедлительно провела тщательное расследование этого дела, задержала и наказала преступников, обеспечила личную безопасность китайских граждан, находящихся в Великобритании", — указал Гэн Шуан.
Он также призвал Великобританию "проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся Гонконга, не вмешиваться в дела Гонконга и другие внутренние дела Китая, не посылать ложных сигналов, не провоцировать и не подстрекать (протестующих)".
"Я бы хотел подчеркнуть, что самым важным в настоящий момент остается прекращение насилия и хаоса, а также восстановление нормального порядка в Гонконге", — добавил он.
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Теги:
В мире , Азия , МИД , Гонконг , Китай , Великобритания
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