Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в общежитии: Названы первые жертвы
ЧП в общежитии: Названы первые жертвы
Происшествия
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
Войска
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Происшествия
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Армия

В Белоруссии пройдут парламентские выборы 

Вести.Ru + ещё 11 2 часа назад
В Белоруссии пройдут парламентские выборы
Фото: EPA
В Белоруссии в воскресенье пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Предстоит избрать 110 депутатов, в выборах участвуют 513 кандидатов.
7 ноября в республике состоялись выборы в верхнюю палату парламента, по итогам которых были избраны 56 сенаторов нового созыва (еще восемь сенаторов назначает президент страны).
Всего в стране образованы 5,7 тысячи участков для голосования, за пределами республики — 46. В списки избирателей на текущих выборах включено 6,8 млн человек.
Общее число аккредитованных иностранных наблюдателей — около тысячи. Это самое большое количество для Белоруссии за последние 10 лет. Наиболее крупные миссии направили для работы в страну Содружество Независимых Государств и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщает РИА Новости.
Видео дня. Популярного секс-тренера подозревают в мошенничестве
Вести.Ru: последние новости
Российских специалистов попросили помочь в реставрации собора Парижской Богоматери Российских специалистов попросили помочь в реставрации собора Парижской Богоматери "Желтым жилетам" запретили митинговать в Париже "Желтым жилетам" запретили митинговать в Париже Дональд Трамп решил заранее начать предвыборную диспансеризацию Дональд Трамп решил заранее начать предвыборную диспансеризацию 
Теги:
В мире , Выборы в Европарламент , ОБСЕ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в общежитии: Названы первые жертвы
ЧП в общежитии: Названы первые жертвы 2
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ
На Украине заявили о последнем этапе передачи кораблей РФ 11
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева
Кардиологи прокомментировали смерть Исаева 394
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ 168
Людей придавило стеной дома под Пермью
Людей придавило стеной дома под Пермью
Видео
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
00:18
Раскрыты обстоятельства смерти Исаева
Политика
Стало известно, сколько будут получать срочники
02:45
Стало известно, сколько будут получать срочники
Армия Войска
Уилан оказался плохим шпионом
01:01
Уилан оказался плохим шпионом
Общество
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
03:53
Отец Ещенко рассказал о её романе с Соколовым
Происшествия
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
01:08
F-35 отработали «уход» от С-400 в Израиле
Армия Войска
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
02:48
Дочь обнадежила поклонников Заворотнюк новым фото
Шоу-бизнес
Умер Валерий Дударев
03:07
Умер Валерий Дударев
Общество
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
01:00
Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Шоу-бизнес
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
03:15
Россия открестилась от планов вернуть Украине корабли
Армия Политика
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
01:28
«Котенька, это сильно»: Плющенко высмеял сплетников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение