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На границе с Крымом заработали украинские КПП 

Рамблер + ещё 2 44 минуты назад
На границе с Крымом заработали украинские КПП
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Украина возобновила пропуск людей и транспортных средств через контрольный пункт «Каланчак» на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Летом 2018 года, как сообщал «Рамблер», правительство Украины выделило четыре миллиона долларов на обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом «Чонгар» и «Каланчак».
В сентябре 2019-го в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили о скором завершении строительства там, позже — о его завершении. Недавно глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что начало тестовой эксплуатации «Каланчака» запланировано на 10 ноября.
Сегодня в украинской Госпогранслужбе сообщили, что пропуск людей и транспортных средств через этот контрольный пункт въезда-выезда возобновится сегодня днем.
Также там рассказали, что контрольные операции в пункте «Чонгар» с 15 ноября будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте, а КПВВ «Чаплинка» продолжает работать в штатном режиме.
«Просим граждан учесть данную информацию при планировании путешествий», — добавили в пресс-службе ведомства.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Политика , Украина , Юрий Гусев , Правительство Украины , Республика Крым
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