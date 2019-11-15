На границе с Крымом заработали украинские КПП

Украина возобновила пропуск людей и транспортных средств через контрольный пункт «Каланчак» на границе с Крымом . Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Летом 2018 года, как сообщал «Рамблер», правительство Украины выделило четыре миллиона долларов на обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом «Чонгар» и «Каланчак».

В сентябре 2019-го в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили о скором завершении строительства там, позже — о его завершении. Недавно глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что начало тестовой эксплуатации «Каланчака» запланировано на 10 ноября.

Сегодня в украинской Госпогранслужбе сообщили, что пропуск людей и транспортных средств через этот контрольный пункт въезда-выезда возобновится сегодня днем.

Также там рассказали, что контрольные операции в пункте «Чонгар» с 15 ноября будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте, а КПВВ «Чаплинка» продолжает работать в штатном режиме.