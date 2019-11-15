Могилы украинцев осквернили в Польше

Могилы украинских националистов осквернили в Польше

Неизвестные надругались над захоронениями солдат Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенной в России ) на кладбище в польском селе Пикуличи. Об этом сообщает издание Polskie Radio.

Отмечается, что инцидент произошел 1 ноября. Неизвестные покрасили две могильные плиты белой и красной краской. Одна из них — братское захоронение 47 солдат и других лиц, эксгумированных и перезахороненных в 2000 году.

Польская полиция подтвердила факт осквернения могил и возбудила в связи с этим уголовное дело. Посольство Украины в Польше призвало граждан «не поддаваться на провокации».

Похожий случай произошел в 2016 году в польском селе Верхрата. Тогда радикальные польские активисты разрушили памятник солдатам УПА.