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Происшествия

Могилы украинских националистов осквернили в Польше 

Lenta.ru 15 минут назад
Могилы украинцев осквернили в Польше
Фото: Страница посольства Украины в Польше в Facebook
Неизвестные надругались над захоронениями солдат Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенной в России) на кладбище в польском селе Пикуличи. Об этом сообщает издание Polskie Radio.
Отмечается, что инцидент произошел 1 ноября. Неизвестные покрасили две могильные плиты белой и красной краской. Одна из них — братское захоронение 47 солдат и других лиц, эксгумированных и перезахороненных в 2000 году.
Польская полиция подтвердила факт осквернения могил и возбудила в связи с этим уголовное дело. Посольство Украины в Польше призвало граждан «не поддаваться на провокации».
Похожий случай произошел в 2016 году в польском селе Верхрата. Тогда радикальные польские активисты разрушили памятник солдатам УПА.
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Теги:
В мире , Происшествия , Украинская повстанческая армия , Польша
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