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Шоу-бизнес

Власти Франции упростят работу директоров школ 

Российская Газета 1 час назад
Власти Франции упростят работу директоров школ
Фото: РИА Новости
Французское министерство образования обещало в скором времени обнародовать пакет мер по "облегчению и упрощению" работы директоров начальных школ. В ведомстве уверены: у руководителей учебных заведений явно сдают нервы. Толчком к началу дискуссий о том, как государство может помочь директорам, послужил недавний трагический инцидент с главой начальной школы парижского пригорода Кристин Ренон. Она покончила жизнь самоубийством в сентябре.
В своей предсмертной записке Ренон написала об одиночестве, в котором вынуждены работать ее коллеги, и об отсутствии поддержки у них со стороны государства. По ее словам, директора страдают от переизбытка дел, которые отнимают много времени, и остаются совершенно вымотанными школьными расписаниями.
Директоров школ до конца года освободят от необходимости заполнять циркуляры и прочие административные бумаги
Усугубили картину и недавно опубликованные министерством образования данные, согласно которым в 2018/19 учебном году счеты с жизнью во Франции свели 58 сотрудников образовательной сферы (за исключением работников частных учреждений), а в новом учебном году, который едва начался, это сделали уже 11 человек.
Пока известно только о четырех инициативах министерства образования, которые должны помочь директорам.
Во-первых, всем главам школ отправили специальную анкету, которая должна установить, что именно им не нравится в их работе, в чем они нуждаются и что вызывает особенные трудности.
Во-вторых, директоров до конца календарного года освободят от необходимости постоянно заполнять циркуляры и прочие административные бумаги, которые присылаются из министерства образования для отчетности. Как объяснили "РГ" в самом ведомстве, это должно помочь "немного" разгрузить руководителей и избавить их на время от бюрократической нагрузки.
В-третьих, до конца года директорам выделят день, когда они смогут освободить себя от обязанностей учителя. Напомним, во Франции руководитель начальной школы нередко выполняет не только административные функции, но также образовательные.
В-четвертых, под эгидой министерства образования создадут специальные консультативные группы, которые в сотрудничестве с представителями профсоюзов и мэрий решат, как упростить жизнь директорам.
И в-пятых, для них будут организованы добровольные собрания, на которых директора смогут обмениваться мнением и высказывать беспокойство в отношении спущенных им планов работы.
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Теги:
В мире , Европа , Минобрнауки , Франция
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