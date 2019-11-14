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Найдены теплицы Гитлера 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Найдены теплицы Гитлера
Фото: Jacek Adamski / Mazurolandia
Специалисты, исследующие ставку лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «Волчье логово» на территории современной Польши, обнаружили неподалеку от его бункера руины тепличного комплекса, где для фюрера выращивали фрукты и овощи. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Daily Mail.
По словам историка Яцека Адамски из Мазурского военного музея, специалисты догадывались о существовании садов и теплиц близ «Волчьего логова». «Гитлер, будучи непьющим и некурящим вегетарианцем, имел подобные сады в каждой ставке, поэтому три года назад мы начали их искать, изучая фотографии, просматривая архивы и общаясь с местными жителями», — отметил он.
В итоге всего в полумиле (около 800 метров) от бункера фюрера историкам удалось обнаружить фундамент домика садовника, две теплицы, а также подземную котельную, которая обеспечивала комплекс водой и теплом, благодаря которым выращивать фрукты и овощи там можно было круглый год.
Как пояснил Адамски, Гитлер никогда не занимался своим огородом лично, однако любил употреблять свежие плоды каждый день. Так, его рацион включал в себя яблоки, овощные бульоны, рагу из моркови и картофеля, пюре, а также спаржу, перец и горох, поданные с рисом и салатом.
Ставка Гитлера «Волчье логово» располагалась в городе Растенбург (нынешний Кентшин) на территории, принадлежавшей Восточной Пруссии. Она занимала площадь в 250 гектаров и представляла собой систему из полусотни железобетонных бункеров и такого же количества более легких наземных построек. Фюрер провел там более двух лет и покинул ее в июле 1944 года, после того, как на него было совершено покушение под руководством графа Клауса Шенка фон Штауффенберга.
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Теги:
В мире , Европа
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