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Дело МН17: обнародованы новые подробности 

Рамблер + ещё 2 7 минут назад
Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию причин авиакатастрофы Boeing-737 в небе над Донбассом обнародовала записи «перехваченных разговоров» между ополченцами ДНР и «российскими официальными лицами».
Как сообщает «Коммерсант», в переговорах упоминаются имена помощника президента России Владислава Суркова, министра обороны Сергея Шойгу и главы ФСБ Александра Бортникова. В одном из диалогов якобы участвует сам Сурков.
Со стороны ополченцев в разговорах участвуют бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай и ополченцы с позывными «Монгол» и «Шериф».
В частности, Бородай на записи говорит, что «выполняет поручения только Российской Федерации».
В МИД России назвали опубликованные ССГ телефонные разговоры ложными и не подтвержденными.
Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. Совместная следственная группа (ССГ), ведущая расследование катастрофы, состоит из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Комментарии541 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Происшествия , Сергей Шойгу , Владислав Сурков , Александр Бородай , Игорь Гиркин , Александр Бортников , ФСБ , МИД
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