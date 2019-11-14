Дело МН17: обнародованы новые подробности

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию причин авиакатастрофы Boeing-737 в небе над Донбассом обнародовала записи «перехваченных разговоров» между ополченцами ДНР и «российскими официальными лицами».

Со стороны ополченцев в разговорах участвуют бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай и ополченцы с позывными «Монгол» и «Шериф».

В частности, Бородай на записи говорит, что «выполняет поручения только Российской Федерации».

МИД России назвали опубликованные ССГ телефонные разговоры ложными и не подтвержденными.

Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. Совместная следственная группа (ССГ), ведущая расследование катастрофы, состоит из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.