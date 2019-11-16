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Эво Моралес призвал силовиков отказаться от применения насилия в Боливии 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Моралес призвал «остановить резню» в Боливии
Фото: ТАСС
Эво Моралес обратился в пятницу вечером (утро субботы мск) в своем Twitter к боливийским силовикам с призывом отказаться от применения насилия по отношению к населению. Так экс-президент отреагировал на появившиеся сообщения о гибели своих сторонников в столкновениях с военнослужащими и стражами порядка у города Кочабамба.
"Мы просим вооруженные силы и боливийскую полицию остановить резню, — написал Моралес. — Форму… нельзя пачкать в крови нашего народа".
Бывший глава государства также обвинил исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес и ряд своих политических оппонентов "в убийстве бедного населения, которое устраивает мирные марши для того, чтобы вернуть демократию".
"Им придется ответить за тяжкие преступления против человечности", — отметил политик.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Боливия
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