Моралес призвал «остановить резню» в Боливии

Эво Моралес призвал силовиков отказаться от применения насилия в Боливии

Эво Моралес обратился в пятницу вечером (утро субботы мск) в своем Twitter к боливийским силовикам с призывом отказаться от применения насилия по отношению к населению. Так экс-президент отреагировал на появившиеся сообщения о гибели своих сторонников в столкновениях с военнослужащими и стражами порядка у города Кочабамба.

"Мы просим вооруженные силы и боливийскую полицию остановить резню, — написал Моралес. — Форму… нельзя пачкать в крови нашего народа".

Бывший глава государства также обвинил исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес и ряд своих политических оппонентов "в убийстве бедного населения, которое устраивает мирные марши для того, чтобы вернуть демократию".