Об этом сообщает "Российская газета".
Отмечается, что такие мужчины входят в категорию так называемых "новых бедных".
Как известно, при разводе в Италии супруги нередко остаются банкротами. По статистике, результатом 60% разводов становится то, что общее жилье переходит к супруге, с которой остаются дети. Кроме того, в 94% случаях бывших мужей обязуют выплачивать алименты.
По этой причине с участием волонтеров или христианских организаций открываются приюты.
Как отмечается, там разведенные мужчины могут находиться максимум год.