В Италии открылись приюты для разведенных мужчин

Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что такие мужчины входят в категорию так называемых "новых бедных".

Как известно, при разводе в Италии супруги нередко остаются банкротами. По статистике, результатом 60% разводов становится то, что общее жилье переходит к супруге, с которой остаются дети. Кроме того, в 94% случаях бывших мужей обязуют выплачивать алименты.

По этой причине с участием волонтеров или христианских организаций открываются приюты.

Как отмечается, там разведенные мужчины могут находиться максимум год.