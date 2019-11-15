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В Италии открылись приюты для разведенных мужчин 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Об этом сообщает "Российская газета".
Отмечается, что такие мужчины входят в категорию так называемых "новых бедных".
Как известно, при разводе в Италии супруги нередко остаются банкротами. По статистике, результатом 60% разводов становится то, что общее жилье переходит к супруге, с которой остаются дети. Кроме того, в 94% случаях бывших мужей обязуют выплачивать алименты.
По этой причине с участием волонтеров или христианских организаций открываются приюты.
Как отмечается, там разведенные мужчины могут находиться максимум год.
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Теги:
В мире , Видео , Общество , Италия
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