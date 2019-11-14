Грузия вышла на акцию протеста

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

Тбилиси начались акции протестов после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии уже перекрыли центральный проспект Руставели.

По словам оппозиционера Георгия Вашадзе, изначально планировалось, что демонстрации начнутся вечером в 19:00 (18:00 мск), однако в итоге получилось, что акции протеста стартовали незамедлительно.