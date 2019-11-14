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Происшествия

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Грузия вышла на акцию протеста
Фото: РИА Новости
В Тбилиси начались акции протестов после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии уже перекрыли центральный проспект Руставели.
По словам оппозиционера Георгия Вашадзе, изначально планировалось, что демонстрации начнутся вечером в 19:00 (18:00 мск), однако в итоге получилось, что акции протеста стартовали незамедлительно.
В июне Тбилиси уже охватывали акции протеста. Тогда это произошло после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.
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Теги:
В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Госдума , Тбилиси
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