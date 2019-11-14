Грузия вышла на акцию протеста

Тбилиси начались протесты после того, как грузинский парламент не смог принять поправки в Конституцию о переходе со смешанной системы голосования на пропорциональную. Об этом сообщает РИА «Новости».

Митингующие, среди которых представители разных неправительственных организаций, оппозиция и их сторонники, перекрыли проспект Руставели.

Участники акции обвинили главу правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в намеренном срыве избирательной реформы и назвали заседание парламента фарсом.

Сам Иванишвили заявил, что разочарован тем, что поправки принять не удалось. По его словам, «парламент Грузии провалил эту инициативу из-за протеста одной части депутации "Грузинской мечты", в основном мажоритариев».

Смешанная система выборов подразумевает, что из 150 мест 77 депутатов избираются по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом для прохода партии в парламент устанавливается процентный барьер.