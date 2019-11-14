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Происшествия

Грузия вышла на акцию протеста 

Рамблер + ещё 2 12 минут назад
Грузия вышла на акцию протеста
Фото: РИА Новости
В Тбилиси начались протесты после того, как грузинский парламент не смог принять поправки в Конституцию о переходе со смешанной системы голосования на пропорциональную. Об этом сообщает РИА «Новости».
Митингующие, среди которых представители разных неправительственных организаций, оппозиция и их сторонники, перекрыли проспект Руставели.
Участники акции обвинили главу правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в намеренном срыве избирательной реформы и назвали заседание парламента фарсом.
Сам Иванишвили заявил, что разочарован тем, что поправки принять не удалось. По его словам, «парламент Грузии провалил эту инициативу из-за протеста одной части депутации "Грузинской мечты", в основном мажоритариев».
Смешанная система выборов подразумевает, что из 150 мест 77 депутатов избираются по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом для прохода партии в парламент устанавливается процентный барьер.
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Комментарии64 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Кавказ , Грузия , Тбилиси
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