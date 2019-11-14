«Россия спасла меня от музыки»: Кондолизе Райс — 65

В детстве и юности 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс, которой в четверг исполняется 65 лет, занималась музыкой. Ее любимым композитором был немецкий композитор Иоганнес Брамс, которого она называла «страстным, но без сентиментальности».

Ее редкое имя Кондолиза означает «сon dolcezza» — итальянский музыкальный термин, который переводится «с нежностью». Однако для карьеры женщина выбрала сферу, совсем не связанную с музыкой, однако в неменьшей степени творческую — дипломатию.

«Нежность», в определенном смысле, это не про Райс. Умная, харизматичная обаятельная, но крайне жесткая, она стала одной из самых запоминающихся госсекретарей США. На своем посту в администрации Джорджа Буша — младшего Райс сменила более либерального генерала Колина Пауэлла , став практически правой рукой американского президента.

Бушу-младшему Райс фактически досталась от отца Джорджа Буша — старшего. С 1989 по 1991 года она занимала пост старшего директора по делам СССР и Восточной Европы Совета национальной безопасности США. В университете она изучала русский язык и занималась советологией.

«Россия спасла меня от музыкальной карьеры», — говорила Райс.

В свое время, представляя Райс Горбачеву, Буш-старший даже сказал: «Всеми моими знаниями о Советском Союзе я обязан ей».

Знание русского языка пригодилось Райс и в достаточно курьезной ситуации: один из биографов президента Буша-старшего вспоминал, что в Белом доме были перепуганы, когда секретная служба доставила посылку из советского посольства. В нем оказался торт — это был подарок советских кондитеров американскому президенту. Райс прочитала письмо кондитеров и первой попробовала торт, после чего к дегустации приступили и другие сотрудники Белого дома

После поражения Буша-старшего на выборах Райс надолго ушла из политики и сосредоточилась на работе в Стэнфордском университете, где занималась политическим консалтингом.

Работа в администрации Буша-младшего стала для нее звездным часом. Она заняла пост советника президента США по нацбезопасности в 2000 году и стала частью так называемой неоконсервативной группы в администрации, куда входили вице-президент Ричард Чейни , глава Пентагона Дон Рамсфельд и его заместитель Пол Вулфовиц

Однако саму Райс нельзя было назвать классическим неоконсерватором, она могла выступать с вполне реалистических позиций в случае необходимости. При этом дипломат полностью разделяла идеи «неоконов», в том числе касательно вторжения в Ирак, считая, что США действительно помогут этой стране строить демократию.

«Мы должны использовать американскую дипломатию, чтобы помочь создать баланс сил в мире, который способствует свободе», — говорила она в одной из своих речей.

Сергеем Ивановым. На посту Госсекретаря США, который Райс заняла уже во второй срок администрации Буша, она активно продвигала повестку включения Украины и Грузии в НАТО. При этом она считала важным сохранять хорошие отношения с Россией. По мнению Райс, Москва и Вашингтон могут успешно сотрудничать в борьбе против общих угроз. Во время работы в администрации Белого дома у Райс сложились хорошие отношения с тогдашним главой Минобороны России

Они обращались к другу на ты и даже общались неформально. Во время одного из визитов президента Буша в Россию в 2002 году, Иванов показал им свой любимый балет постановщика Бориса Эйфмана

Райс отмечает, что всегда относилась к сдержанному прекрасно говорящему по-английски, Иванову с большим уважением.

«Он был жестким и немного подозрительным по отношению к Соединенным Штатам, однако на него можно было положиться», — говорила она о российском министре.

Хорошие личные отношения между Райс и Ивановым дали трещину после конфликта России и Грузии в 2008 году из-за ситуации с Южной Осетией и Абхазией.

«Она говорила, что американцы ни при чем, они не стоят за этой атакой. Она призналась, конечно, что это инициатива [тогдашнего президента Грузии Михаила] Саакашвили, и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе, и не в микрофон. Она умная женщина. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — говорил Иванов «Коммерсанту» в 2018 году.

Отношения США и России были серьезно испорчены после грузинского конфликта, однако и Вашингтон был вынужден пересмотреть свои планы относительно членства Грузии и Украины в НАТО.

Райс, известная своей жесткой позицией в отношении членства Украины в НАТО, выйдя в отставку, смягчила взгляды. Недавно она заявила, что, по ее мнению, Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Райс отметила, что альянс является консенсусной организацией, а согласия в отношении Украины нет.

В августе она заявила, что украинской стороне необходимо жить в мире с Россией. По мнению Райс, жители России хотят мирных отношений с украинцами, поэтому и гражданам Украины необходимо подружиться с россиянами. «Украина должна жить в мире с российским соседом», — подчеркнула Райс.

Правда при этом она также заявляла, что поддерживает размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.

В последние годы Райс занималась университетской работой в Стэнфорде. Оставаясь влиятельным членом Республиканской партии , она резко выступила против номинации Дональда Трампа на пост президента США.

«Хватит! Дональд Трамп не должен быть президентом. Он должен снять свою кандидатуру», — написала она после выдвижения Трампа.

Экс-дипломат отметила, что, как республиканец, хочет поддержать того, «у кого есть достоинство и масштаб, чтобы занимать высочайший пост величайшей демократии на земле».

При этом после того, как Трамп пришел в Белый дом, он принимал ее у себя в Овальном кабинете. Камера запечатлела обоих мирно беседующим друг с другом на фоне бюста лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.

Считалось, что таким образом президент хотел продемонстрировать свою близость в среде афроамериканцев консервативных взглядов. Правда чернокожие никогда не воспринимали Райс «слишком своей» и считали, что она оторвана от жизни простых афроамериканцев. Райс нередко становилась мишенью политической сатиры.

В 2017 году Райс вдруг очутилась на несвойственной для нее должности. Она возглавила комиссию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу, чтобы провести чистку в этой организации, известной своей коррупцией.

Райс был всегда близок этот вид спорта. Беседы об этой игре в перерывах между переговорами она вела даже и с Сергеем Ивановым, который также любил баскетбол.

Как отмечают американские СМИ, Райс старается сосредоточиться на подобных занятиях, а иногда даже дает фортепьянные концерты, чтобы забыть о политике. Однако недавно она все же прокомментировала скандал вокруг вице-президента Джо Байдена на Украине, сказав, что политика Белого дома в этом регионе «вызывает глубокое беспокойство».