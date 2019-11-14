Асад заявил о воровстве США сирийской нефти

Башар Асад заявил, что Штаты воруют сирийскую нефть

Сирийский лидер отметил, что политический режим США построен на «бандитских группировках».

Штаты, по словам Асада, всегда стремятся грабить другие страны. И забирают они, говорит Асад, не только нефть, но и финансовые ресурсы и политические права.

Это их историческая роль, по крайней мере, после окончания Второй мировой войны. Так что это не ново и это не выглядит странно. Может быть, со временем американские политика сможет приобрести новые формы, — заявил президент Сирии. Его слова передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru сообщал, что Асад заявил, что женевский процесс по сирийскому урегулированию потерпел неудачу из-за того, что Соединённые Штаты пытались достичь своих целей.