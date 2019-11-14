Асад заявил о воровстве США сирийской нефти

Президент Сирии Башар Асад сказал, что Соединённые Штаты Америки воруют сирийскую нефть. Он сделал это заявление в четверг, 14 ноября.
Сирийский лидер отметил, что политический режим США построен на «бандитских группировках».
Штаты, по словам Асада, всегда стремятся грабить другие страны. И забирают они, говорит Асад, не только нефть, но и финансовые ресурсы и политические права.
Это их историческая роль, по крайней мере, после окончания Второй мировой войны. Так что это не ново и это не выглядит странно. Может быть, со временем американские политика сможет приобрести новые формы, — заявил президент Сирии. Его слова передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru сообщал, что Асад заявил, что женевский процесс по сирийскому урегулированию потерпел неудачу из-за того, что Соединённые Штаты пытались достичь своих целей.