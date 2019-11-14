Миссия МВФ приступила к работе на Украине

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постоянное представительство фонда в Киеве.

«Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану», — указали в организации.

Отмечается, что миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжает вести переговоры с фондом относительно новой программы.