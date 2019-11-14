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Миссия МВФ приступила к работе на Украине 

RT на русском 31 минуту назад
Миссия МВФ приступила к работе на Украине
Фото: Reuters
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к работе в Киеве.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постоянное представительство фонда в Киеве.
«Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану», — указали в организации.
Отмечается, что миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжает вести переговоры с фондом относительно новой программы.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предположил, что в ближайшее время ожидается охлаждение американо-украинских отношений, что приведёт к тому, что в МВФ откажутся давать Украине деньги.
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Теги:
В мире , Украина , Леонид Кучма , Алексей Гончарук , Олег Соскин , Международный валютный фонд , Киев
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