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Трамп признался, что он поклонник Эрдогана 

Газета.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Трамп назвал себя поклонником Эрдогана
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что является большим фанатом турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает The New York Times.
Лидеры двух стран встретились в Белом доме и провели совместную пресс-конференцию.
"Я ваш большой поклонник", — сказал Трамп, увидев Эрдогана.
В свою очередь, турецкий лидер заявил, что очень рад встрече и назвал Трампа "дорогим другом".
Ранее Дональд Трамп написал письмо Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором пообещал уничтожить экономику Турции из-за операции Анкары в Сирии. Президент рекомендовал своему турецкому коллеге решить все вопросы мирным путем и добавил, что Эрдоган прослывет "дьяволом", если сделает неверный выбор.
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Теги:
В мире , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп
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