Трамп назвал себя поклонником Эрдогана

Трамп признался, что он поклонник Эрдогана

Лидеры двух стран встретились в Белом доме и провели совместную пресс-конференцию.

"Я ваш большой поклонник", — сказал Трамп, увидев Эрдогана.

В свою очередь, турецкий лидер заявил, что очень рад встрече и назвал Трампа "дорогим другом".

Ранее Дональд Трамп написал письмо Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором пообещал уничтожить экономику Турции из-за операции Анкары в Сирии. Президент рекомендовал своему турецкому коллеге решить все вопросы мирным путем и добавил, что Эрдоган прослывет "дьяволом", если сделает неверный выбор.