Трамп назвал себя поклонником Эрдогана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что является большим фанатом турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает The New York Times.
Лидеры двух стран встретились в Белом доме и провели совместную пресс-конференцию.
"Я ваш большой поклонник", — сказал Трамп, увидев Эрдогана.
В свою очередь, турецкий лидер заявил, что очень рад встрече и назвал Трампа "дорогим другом".
Ранее Дональд Трамп написал письмо Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором пообещал уничтожить экономику Турции из-за операции Анкары в Сирии. Президент рекомендовал своему турецкому коллеге решить все вопросы мирным путем и добавил, что Эрдоган прослывет "дьяволом", если сделает неверный выбор.