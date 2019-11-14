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В мире

Австрия выделила Украине миллион евро гуманитарной помощи 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Австрия выделила Украине миллион евро
Фото: Р-Спорт
Австрия выделила Украине один из предусмотренных 37 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи, заявил в четверг на брифинге в Киеве федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Ранее Шалленберг сообщил, что правительство Австрии выделит миллион евро в рамках гуманитарной помощи гражданскому населению Украины.
"Австрийская Республика не безразлична к отношениям с Украиной в плане предоставления ей гуманитарной помощи. Уже предоставлен транш — один миллион евро, а предусмотрено в целом 37 миллионов евро. Это значит, что у нас многолетние традиции предоставления гуманитарной помощи и мы всегда будем придерживаться этого", — сказал Шалленберг.
Трансляцию вели украинские телеканалы.
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Теги:
В мире , Украина , Австрия , Киев
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