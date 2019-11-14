Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева
В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия

Министр обороны Украины назвал Россию врагом 

РИА Новости + ещё 7 57 минут назад
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
"Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия… Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения", — написал Загороднюк на своей странице в Facebook.
По его словам, Украине необходимо делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях. Загороднюк сказал, что лично держит эти вопросы на контроле.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Комментарии1 
Теги:
В мире , Украина , Верховная Рада , НАТО , Киев , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 128
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 151
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
В Крыму назвали «скучными» угрозы Киева
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 10
Грузия отказала Кадырову в дороге
Грузия отказала Кадырову в дороге 145
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение