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Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Совместный российско-белорусский договор об охране границы, который действует с 1995 года, будет изменён, заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась. По его словам, документ требует «актуализации и усиления, сообщает БЕЛТА.
Политик сделал заявление по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его словам, с момента подписания договора „прошло немало времени“, ситуация изменилась, поэтому ряд положений документа „потеряли свою актуальность“. При этом Зась подчеркнул, что некоторые аспекты договора о сих пор приносят пользу.
»Но в целом договор требует актуализации и усиления… Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы», — резюмировал секретарь Совбеза.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии назвали главное условие интеграции с Россией. По словам премьер-министра Сергея Румаса, Минск подпишет «дорожные карты» по интеграции с Москвой, если они будут выгодны для Белоруссии. Речь идёт в первую очередь о карте по налоговому кодексу. Румас обратил внимание, что в России налоговая нагрузка ниже, поэтому нужно решить, как Белоруссия будет компенсировать выпадающие из бюджета доходы. Он также добавил, что дорожные карты по нефти и газу пока не согласованы.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
В мире , Видео , Александр Лукашенко
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