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Трамп объявил дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским 

Газета.Ru + ещё 1 19 минут назад
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда будет опубликована стенограмма второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
Он заявил, что содержание разговора станет доступно в четверг, 14 ноября.
"Я собираюсь обнародовать в четверг стенограмму второго звонка, а вы сможете решить, что вы об этом думаете", — сказал он.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
В мире , Видео , США , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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