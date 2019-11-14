В США заблокировали резолюцию о геноциде армян

В США заблокировали резолюцию о признании геноцида армян после визита Эрдогана

«Я только что встретился с президентом Эрдоганом. (…) Надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему», — сказал Грэм.

Он добавил, что блокирует резолюцию из-за будущего, а не прошлого. Ранее сенатор-демократ Боб Менендес предлагал рассмотреть ее в сенате.

30 октября американская палата представителей поддержала резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

Турция в свою очередь признает, что множество армян погибли в те времена в столкновениях, однако не считает происходившее геноцидом. Анкара утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили.