В Киеве заявили о небольшой победе в гибридной войне

На Украине рассказали о небольшой победе в гибридной войне

Украинский радикал Игорь Мазур , которого ранее задержали в Польше по запросу Интерпола , вернулся на родину. Об этом сообщил заместитель главы МВД республики Антон Геращенко на своей странице в Facebook

По его словам, возвращение националиста стало «небольшой, но победой в гибридной войне», которую якобы ведет против Украины Россия. Геращенко подчеркнул, что это стало возможным благодаря совместной деятельности многих органов украинской власти, в том числе офиса президента, МИД страны, депутатов, силовиков и омбудсменов.

Кроме того, он рассказал, что еще в день задержания Мазура по поручению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Польшу был направлен пакет документов, который якобы подтверждает факты злоупотреблений Россией права обращения в Интерпол.

Ранее 10 ноября вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила, что Мазура задержали по техническим причинам, для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола. Она отметила, что готова оказать помощь гражданину Украины и гарантировать его невиновность относительно российских обвинений.

9 ноября украинские националисты потребовали от МИД страны вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.

Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).