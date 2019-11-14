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На Украине рассказали о небольшой победе в гибридной войне 

Lenta.ru + ещё 2 42 минуты назад
В Киеве заявили о небольшой победе в гибридной войне
Фото: страница Игоря Мазура в Facebook
Украинский радикал Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше по запросу Интерпола, вернулся на родину. Об этом сообщил заместитель главы МВД республики Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, возвращение националиста стало «небольшой, но победой в гибридной войне», которую якобы ведет против Украины Россия. Геращенко подчеркнул, что это стало возможным благодаря совместной деятельности многих органов украинской власти, в том числе офиса президента, МИД страны, депутатов, силовиков и омбудсменов.
Кроме того, он рассказал, что еще в день задержания Мазура по поручению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Польшу был направлен пакет документов, который якобы подтверждает факты злоупотреблений Россией права обращения в Интерпол.
Ранее 10 ноября вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила, что Мазура задержали по техническим причинам, для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола. Она отметила, что готова оказать помощь гражданину Украины и гарантировать его невиновность относительно российских обвинений.
9 ноября украинские националисты потребовали от МИД страны вмешаться в ситуацию и содействовать немедленному освобождению Мазура.
Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России. В 2014 году в Москве на него было заведено уголовное дело по статье 209 УК РФ («Создание устойчивой вооруженной группы»).
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Теги:
В мире , Украина , Националисты в Киеве , Игорь Мазур , Арсен Аваков , МИД , Интерпол , Польша
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