ЕC требует отпустить фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»

Евросоюз потребовал отменить приговор шести крымчан «дела Хизб ут-Тахрир»

Европейский союз не признает ни исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе, ни передачу крымчан в суды в России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев, — процитировал его слова Интерфакс.

Чрезмерно длительный срок заключения, а также то, что организация запрещена в России, а не на Украине, говорит о целенаправленном преследовании украинских граждан Россией, считают авторы документа ЕВС.

Суд по делу шести крымчан прошел 12 ноября в Ростове-на-Дону. Их приговорили к длительному заключению от 7 до 19 лет.

Ранее News.ru писал о том, что фигурантов дела: Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука обвинили в принадлежности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и покушении на захват власти в стране.