Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рада поддержала законопроект о продаже земли
Рада поддержала законопроект о продаже земли
В мире
Эрдоган вернул Трампу его скандальное письмо
Эрдоган вернул Трампу его скандальное письмо
В мире
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Шоу-бизнес
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика

Евросоюз потребовал отменить приговор шести крымчан «дела Хизб ут-Тахрир» 

News.ru 57 минут назад
ЕC требует отпустить фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»
Фото: globallookpress.com
Европейский союз потребовал от России отменить приговор шести фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Крыма. Такое заявление с протестом против приговора опубликовал официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
Европейский союз не признает ни исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе, ни передачу крымчан в суды в России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев, — процитировал его слова Интерфакс.
Чрезмерно длительный срок заключения, а также то, что организация запрещена в России, а не на Украине, говорит о целенаправленном преследовании украинских граждан Россией, считают авторы документа ЕВС.
Суд по делу шести крымчан прошел 12 ноября в Ростове-на-Дону. Их приговорили к длительному заключению от 7 до 19 лет.
Ранее News.ru писал о том, что фигурантов дела: Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Эмир-Усейна Куку и Вадима Сирука обвинили в принадлежности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и покушении на захват власти в стране.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
News.ru: последние новости
Украинские аграрии принесли к Раде гроб со свиньёй Украинские аграрии принесли к Раде гроб со свиньёй Спецназ полиции прибыл к посольству Венесуэлы в Бразилии Спецназ полиции прибыл к посольству Венесуэлы в Бразилии Коломойский призвал Украину восстанавливать отношения с Россией Коломойский призвал Украину восстанавливать отношения с Россией
Комментарии 
Теги:
В мире , Криминал , Происшествия , Протесты в России , Крым наш , ЕС , Хизб-ут-Тахрир , Интерфакс , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рада поддержала законопроект о продаже земли
Рада поддержала законопроект о продаже земли 30
Эрдоган вернул Трампу его скандальное письмо
Эрдоган вернул Трампу его скандальное письмо 1
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену 6
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым 1769
Почему Коломойский призвал Киев к союзу с Россией
Почему Коломойский призвал Киев к союзу с Россией 14
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение