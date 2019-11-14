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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза 

ТАСС 42 минуты назад
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Фото: © AP Photo/Jean-Francois Badias
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге.
"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим (лидерам ЕС — прим. ТАСС), что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", — сказал он.
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Теги:
В мире , Европа , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет , ИТАР-ТАСС
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