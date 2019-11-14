Эрдоган раскритиковал слова Макрона о коме НАТО

Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми

Ранее Макрон заявил в интервью изданию Economist, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация. По его словам, в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО". В качестве примера он привел операцию Турции в Сирии, которая была начата после переговоров президентов США и Турции.

"Неприемлемо", — процитированы его слова в сообщении Белого дома по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Слова Эрдогана дополнил Трамп, которые сказал, что его турецкий коллега "очень разочарован заявлением Франции".

"Думаю, это сильно обеспокоило президента (Эрдогана — ред.)", — добавил Трамп.

По его словам, они провели хорошую встречу, обсудив ситуацию на границе Сирии и Турции, нефть и торговлю.