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Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми 

РИА Новости 44 минуты назад
Эрдоган раскритиковал слова Макрона о коме НАТО
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду назвал неприемлемыми слова лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме, передает Белый дом.
Ранее Макрон заявил в интервью изданию Economist, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация. По его словам, в альянсе "нет координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО". В качестве примера он привел операцию Турции в Сирии, которая была начата после переговоров президентов США и Турции.
"Неприемлемо", — процитированы его слова в сообщении Белого дома по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Слова Эрдогана дополнил Трамп, которые сказал, что его турецкий коллега "очень разочарован заявлением Франции".
"Думаю, это сильно обеспокоило президента (Эрдогана — ред.)", — добавил Трамп.
По его словам, они провели хорошую встречу, обсудив ситуацию на границе Сирии и Турции, нефть и торговлю.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Европа , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , НАТО , Турция , Франция
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