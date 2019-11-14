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На Украине объяснили, почему Коломойский призвал к союзу с Россией 

Ura.Ru + ещё 1 11 минут назад
Почему Коломойский призвал Киев к союзу с Россией
Фото: ТАСС
Влиятельный олигарх Игорь Коломойский ведет политическую игру и старается избежать экстрадиции в США, призывая к налаживанию отношений между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Ничего неожиданного в этом заявлении я не вижу. Коломойский действует исключительно исходя из своих интересов. А его интерес сейчас — не оказаться экстрадированным в США», — объяснил эксперт.
По словам политолога, олигарх хочет показать, что так как он является политическим оппонентом Вашингтона, объективного расследования в Америке не будет.
«Он готов с самыми циничными манерами вести политическую игру, да и экономическую тоже. Давать содержательное значение его выступлениям надо с большой осторожностью. Это все продиктовано атакой США против него», — заключил Погребинский.
Экс-премьер Украины Николай Азаров также связывает заявления Коломойского со сложными отношениями с американскими правоохранителями, передает «Национальная служба новостей». Спецслужбы США подозревают украинского олигарха в отмывании денег на территории Америки. Еще одно уголовно дело на Коломойского заведено в России.
Помимо США, уголовное дело на Коломойского открыто и в России, где его подозревают в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении человека и воспрепятствовании законной деятельности журналиста в ходе вооруженного противостояния на юго — востоке Украины. Российский следственный комитет объявил в международный розыск.
Ранее Коломойский призвал к восстановлению отношений между Россией и Украиной. Также он заявил, что США заставляют Киев конфликтовать с Москвой и используют это в своих интересах.
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Теги:
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Михаил Погребинский , Николай Азаров , СКР , США
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