Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко

Вакарчук и женщины-депутаты отказались работать из-за секс-скандала

Члены комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики устроили демарш против замешанного в секс-скандале председателя комитета Богдана Яременко. Видео с заседания опубликовал телеканал ZIK в YouTube.

Инициатором демарша стала депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко . Она взяла слово, обратившись к Яременко с просьбой «из морально-этических соображений» уступить право проведения заседания первому заместителю главы комитета, депутату от партии «Батькивщина» Григорию Немыре.

«В противном случае мы не видим для себя возможности продолжить работу в комитете», — пригрозила она.

Яременко отринул ультиматум своих коллег, подчеркнув, что не имеет ничего против того, чтобы они покинули заседание. После этого Геращенко и ее коллега-однопартиец Мария Ионова вышли из зала.

«Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми», — заявила она.

После этого свое место также покинул лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук

Ранее в ноябре Яременко объявил о намерении покинуть пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Однако он поставил условие, что уйдет только тогда, когда соответствующее решение примет фракция «Слуги народа».

В конце октября Яременко попался на интимной переписке, предположительно, с проституткой на заседании парламента. После этого депутат заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов. Такая попытка оправдаться особенно сильно разозлила коллег депутата и общественность.