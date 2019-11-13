Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко

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Вакарчук и женщины-депутаты отказались работать из-за секс-скандала 

Lenta.ru 22 минуты назад
Члены комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики устроили демарш против замешанного в секс-скандале председателя комитета Богдана Яременко. Видео с заседания опубликовал телеканал ZIK в YouTube.
Инициатором демарша стала депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она взяла слово, обратившись к Яременко с просьбой «из морально-этических соображений» уступить право проведения заседания первому заместителю главы комитета, депутату от партии «Батькивщина» Григорию Немыре.
«В противном случае мы не видим для себя возможности продолжить работу в комитете», — пригрозила она.
Яременко отринул ультиматум своих коллег, подчеркнув, что не имеет ничего против того, чтобы они покинули заседание. После этого Геращенко и ее коллега-однопартиец Мария Ионова вышли из зала.
«Это демарш, и он определяется нашей принципиальной позицией, что глава комитета по международным отношениям не может участвовать в том, что может трактоваться как торговля людьми», — заявила она.
После этого свое место также покинул лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.
Ранее в ноябре Яременко объявил о намерении покинуть пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Однако он поставил условие, что уйдет только тогда, когда соответствующее решение примет фракция «Слуги народа».
В конце октября Яременко попался на интимной переписке, предположительно, с проституткой на заседании парламента. После этого депутат заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов. Такая попытка оправдаться особенно сильно разозлила коллег депутата и общественность.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Видео , Ирина Геращенко , Мария Ионова , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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