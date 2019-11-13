Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план

Киев должен разрабатывать законы специально для Крыма (являющегося российским регионом), а также заниматься информационным влиянием на крымчан — такими способами, по мнению так называемого «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича , Украина вернет себе власть над полуостровом.

Кроме того, он добавил, что украинские власти намерены защищать права крымчан. Первые наработки у Киева уже есть, а полноценно эта стратегическая программа заработает в следующем году, пообещал украинский чиновник.

«Это важно — поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять, и быть доступными. Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. В Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина», — сказал Кориневич.

Он назвал Украину «материнским государством для Крыма» и уточнил, что Киев намерен содействовать жителям полуострова в получении украинских паспортов.

Вместе с тем реальность пока не совпадает с желаниями украинских властей — свыше 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, тогда как только семь тысяч уехали с полуострова на Украину, рассказал спикер крымского парламента Владимир Константинов . Кроме того, он добавил, что по итогам нынешнего года на полуострове побывают не менее миллиона украинских туристов, передает ФАН.

Накануне украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и Украина ведут войну за Крым, и противостояние закончится, когда полуостров вернется под власть Киева. Он назвал Крым «оккупированной» Россией территорией Украины, а также уточнил, что война Москвы и Киева протекает в «политико-экономическом русле».

В ответ на это зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что притязания Киева на Крым беспочвенны, и Запад Украине в этом не поможет, передает НСН.

«Чем меньше мы будем обращать внимание на них, может быть у них психика уравновесится.

Для нас, потому что мы не будем отвлекаться по пустякам. И самое главное, что не будем отвлекаться от дела. Украина возомнила, что она является центром мировой политики…А это не так, они — захолустье, окраина. Единственное, когда вспомнили Украину, это когда [президент США Дональд] Трамп со своими демократами выясняют отношения, тогда слово Украина и всплывает на международном горизонте», — пояснил сенатор.

Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал «вернуть» Крымский полуостров под власть Киева — об этом он заявил в Facebook в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года — началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Он также пообещал «освобождение» крымчан.

В ответ на это председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны», — сказала глава организации.

В Киеве при этом уверены, что российские власти якобы притесняют национальные меньшинства, проживающие на Крымском полуострове. Так, уже два года длится процесс по иску Украины против России. В 2017 году украинские представители обратились в Международный суд ООН с заявлением, что Москва нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, несмотря на то, что прошло уже пять с половиной лет со дня проведения референдума среди крымчан, результаты которого показали, что большинство жителей региона выступают за его вхождение в состав России.