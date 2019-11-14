Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Криминал
«Каждую неделю кто-то умирал от передоза»
«Каждую неделю кто-то умирал от передоза»
Криминал
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Шоу-бизнес
Студенты рассказали о напавшем на колледж стрелке
Студенты рассказали о напавшем на колледж стрелке
Криминал

В НАТО заявили об отсутствии «тайного» во взаимодействии с Украиной 

RT на русском + ещё 7 19 минут назад
В НАТО опровергли тайное взаимодействие с Украиной
Фото: РИА Новости
Во взаимодействии НАТО и Украины нет ничего тайного, сотрудничество охватывает исключительно военную реформу в стране. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил председатель Военного комитета альянса, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.
«Партнёрство альянса с Украиной очень серьёзно. Мы стимулируем оборонную реформу на Украине. И, когда я приглашаю главу Генштаба Вооружённых сил Украины на заседания Военного комитета НАТО, который возглавляю, то темой является военная реформа», — сказал он.
По его словам, нет «ничего тайного во взаимодействии НАТО с Украиной».
При этом он отметил, что вопросы поставки оружия и военной техники Киеву, а также подготовки личного состава украинской армии решаются на двусторонней основе, а не в рамках НАТО.
Ранее на Украине сообщили, что обратились к НАТО с просьбой перейти на «новый уровень сотрудничества» и предоставить ей статус участника партнёрства расширенных возможностей.
RT на русском: последние новости
Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо Эрдоган вернул Трампу написанное в невежливом тоне письмо Трамп назвал дату публикации содержания второго разговора с Зеленским Трамп назвал дату публикации содержания второго разговора с Зеленским Эксперт оценил решение Рады поддержать проект о введении рынка земли Эксперт оценил решение Рады поддержать проект о введении рынка земли
Комментарии25 
Теги:
В мире , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Стюарт Пич , Генштаб , НАТО , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии
Стрельба в колледже: появились подробности трагедии 71
«Каждую неделю кто-то умирал от передоза»
«Каждую неделю кто-то умирал от передоза» 5
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену
Пугачевой посоветовали больше не выходить на сцену 23
Студенты рассказали о напавшем на колледж стрелке
Студенты рассказали о напавшем на колледж стрелке
Военный подорвал себя и жену в Бурятии
Военный подорвал себя и жену в Бурятии 6
Видео
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире