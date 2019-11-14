Асад усомнился в самоубийстве основателя «Белых касок»

Асад прокомментировал гибель одного из основателей «Белых касок»

"Мы и вы знаем, что они ("Белые каски". — Прим. ред.), естественно, часть "Аль-Каиды"*. Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и аль-Багдади — все они были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. <…> Появилась острая необходимость от них избавиться", — заявил Асад.

По словам сирийского лидера, невозможно поверить в естественную смерть или самоубийство Джеймса Ле Мезюрье: его убили западные спецслужбы во главе с ЦРУ , чтобы вместе с ним "умерла правда".

"Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она, правда. <…> Возможно, основатель "Белых касок" усердно работал над книгой со своими мемуарами и о своей жизни, а это недопустимо. Это предположения, но очень серьезные предположения", — подчеркнул он.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

"Белые каски"

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, на которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись записи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры.

российском МИД заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных. Ведомство ссылается на данные из разных источников, из которых следует, что "Белые каски" аффилированы с террористами.

О гибели одного из создателей "Белых касок" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье стало известно 11 ноября. Его обнаружили мертвым в саду своего дома в Стамбуле.

Согласно предварительным данным, он умер в результате падения с высоты. Как сообщил источник РИА Новости, по словам жены погибшего, в последнее время он испытывал стресс и принимал психотропные препараты.

Ликвидация аль-Багдади

Настоящее имя аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. В 2014 году он провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Об устранении главаря ИГ* 27 октября объявил президент США Дональд Трамп . По его словам, во время операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось посмертно "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что у Москвы нет достоверной информации об "очередном" уничтожении аль-Багдади. При этом связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря и даже назначила преемника.

*Запрещенная в России террористическая группировка.