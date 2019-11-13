Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика

Названа причина наводнения в Венеции 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Названа причина наводнения в Венеции
Фото: РИА Новости
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин объяснил наводнение в Венеции изменениями климата, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, Венеция традиционно переживает период "высокой воды" каждые четыре года, однако уровень воды обычно не поднимается выше 110 см. В настоящее время этот показатель составляет 187 см, что является самым высоким уровнем в истории после наводнения 1966 года, когда вода поднялась до 194 см.
Кокорин заявил, что наводнение, вероятнее всего, является следствием изменения уровня воды у берега из-за ветра. Он уточнил, что еще хуже ситуация станет при подъеме уровня океана.
По его прогнозу, к концу текущего столетия такие явления, как "высокая вода", которые случаются в Венеции раз в 20 лет, будут происходить каждый год.
При этом эксперт отметил, что отказ человечества от сокращения выброса парниковых газов приведет к повышению температуры на 4,5 ℃ и ухудшению ситуации с наводнениями.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Газета.Ru: последние новости
Коломойский выступил за восстановление отношений Украины и России Коломойский выступил за восстановление отношений Украины и России Трамп погулял по Нью-Йорку с прилипшей к ботинку туалетной бумагой Трамп погулял по Нью-Йорку с прилипшей к ботинку туалетной бумагой Китай предостерег НАТО от последствий противостояния с Пекином Китай предостерег НАТО от последствий противостояния с Пекином
Комментарии 
Теги:
В мире , Погода , Алексей Кокорин , РИА Новости , Венеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе 411
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым 943
Киев пообещал ответить за Крымский мост
Киев пообещал ответить за Крымский мост 15
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Киев пообещал ответить за Крымский мост
02:47
Киев пообещал ответить за Крымский мост
В мире Украина
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
04:56
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение