Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Политика
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Происшествия
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика

Грузия отказала Кадырову в дороге 

Рамблер + ещё 9 33 минуты назад
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что открытие дороги, соединяющей чеченское село Итум-Кали и грузинское Шатили, не планируется, более того, этот вопрос никогда не обсуждался. Об этом сообщает Kvira.ge.
Так Абашидзе прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова открыть дорогу.
«Мы слышим такие заявления время от времени. Этот вопрос нигде не обсуждался. Ни в каком формате. Ничего не планируется. Таких разговоров с российским правительством не было», — подчеркнул Абашидзе.
Как сообщал «Рамблер», ранее Кадыров назвал политически значимым открытие дороги между Чечней и Грузией. Он рассказал, что путь от Итум-Кали до Грузии занимает 40-50 минут езды, из Грузии можно попасть в Турцию, а затем и в Европу. Глава Чечни выразил надежду, что в руководстве Грузии появятся люди, «которые знают историю», поэтому согласятся на строительство.
Гравийную дорогу Итум-Кали — Шатили начали строить в конце 90-х годов. Во время боевых действий в Чечне дорога была сильно повреждена.
Кадыров выразил уверенность, что в будущем удастся расчистить завалы и превратить их в «современную, дружественную дорогу», которая соединит Москву, Тбилиси и Анкару через Грозный.
Комментарии125 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Кавказ , Рамзан Кадыров , Зураб Абашидзе , Правительство РФ , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией 8
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске
Медведев отреагировал на стрельбу в Благовещенске 75
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание
Трагедия в Благовещенске: студент оставил аудиопослание 9
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России 553
«Больно на это смотреть»: Пугачеву пожалели после концерта
«Больно на это смотреть»: Пугачеву пожалели после концерта 2
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение