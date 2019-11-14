Грузия отказала Кадырову в дороге

Так Абашидзе прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова открыть дорогу.

«Мы слышим такие заявления время от времени. Этот вопрос нигде не обсуждался. Ни в каком формате. Ничего не планируется. Таких разговоров с российским правительством не было», — подчеркнул Абашидзе.

Как сообщал «Рамблер», ранее Кадыров назвал политически значимым открытие дороги между Чечней и Грузией. Он рассказал, что путь от Итум-Кали до Грузии занимает 40-50 минут езды, из Грузии можно попасть в Турцию, а затем и в Европу. Глава Чечни выразил надежду, что в руководстве Грузии появятся люди, «которые знают историю», поэтому согласятся на строительство.

Гравийную дорогу Итум-Кали — Шатили начали строить в конце 90-х годов. Во время боевых действий в Чечне дорога была сильно повреждена.

Кадыров выразил уверенность, что в будущем удастся расчистить завалы и превратить их в «современную, дружественную дорогу», которая соединит Москву, Тбилиси и Анкару через Грозный.